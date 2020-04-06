Анализы на коронавирус в Башкирии можно будет сдать бесплатно в частных клиниках
Уже на этой неделе жители Башкирии смогут сдать тест на коронавирус в частных клиниках.
Напомним, что до последнего времени анализы на наличие в организме опасного вируса принимали лишь в поликлиниках по месту жительства. Сейчас сдать тест на коронавирус в Башкирии можно будет и в частных медицинских учреждениях. Об этом стало известно во время очередного брифинга минздрава республики 6 апреля.
-Планируем привлечь частные медицинские организации для выполнения анализов по программе госгарантии – они будут бесплатными для жителей республики. Уже в ближайшее время частные медицинские организации предоставят возможность сдачи анализов и за счет собственных средств граждан, - объяснил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.
Тем не менее главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак Анна Казак рекомендовала жителям республики подумать перед тем, как сдавать анализ на коронавирус в Башкирии.
- «Просто так», на фоне полного здоровья смысл невелик. Риски перевешивают – оказаться в толпе народа, риски при заборе материала. Просто ради интереса идти не стоит, - отметила Казак.
ИСТОЧНИК KP.RU