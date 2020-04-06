Анализы на коронавирус в Башкирии можно будет сдать бесплатно в частных клиниках

6 Апр 2020 2020-04-06T13:33:45+03:00

Тестирование на наличие опасного вируса начнется уже на этой неделе

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Уже на этой неделе жители Башкирии смогут сдать тест на коронавирус в частных клиниках.

Напомним, что до последнего времени анализы на наличие в организме опасного вируса принимали лишь в поликлиниках по месту жительства. Сейчас сдать тест на коронавирус в Башкирии можно будет и в частных медицинских учреждениях. Об этом стало известно во время очередного брифинга минздрава республики 6 апреля.

-Планируем привлечь частные медицинские организации для выполнения анализов по программе госгарантии – они будут бесплатными для жителей республики. Уже в ближайшее время частные медицинские организации предоставят возможность сдачи анализов и за счет собственных средств граждан, - объяснил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Тем не менее главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак Анна Казак рекомендовала жителям республики подумать перед тем, как сдавать анализ на коронавирус в Башкирии.

- «Просто так», на фоне полного здоровья смысл невелик. Риски перевешивают – оказаться в толпе народа, риски при заборе материала. Просто ради интереса идти не стоит, - отметила Казак.

ИСТОЧНИК KP.RU