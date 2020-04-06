В Башкирии десятки работников предприятия стоят в очереди на улице: из-за коронавируса открыта одна проходная

6 Апр 2020 2020-04-06T13:05:24+03:00

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Десятки работников предприятия «Газпром нефтехим Салават» вынуждены стоять под дождем из-за всего одной открытой проходной. Остальные входы были закрыты, чтобы исключиться угрозу распространения коронавируса. Об этом сообщил сотрудник комплекса в социальных сетях.

«Рабочим приходится стоять в таких очередях, плюс трамваи до туда не ездят, маршрут оставили только главной проходной, соответственно приходится идти пешком приличное расстояние до рабочей проходной», – рассказал мужчина.

К своему посту он прикрепил довольно жуткую запись, на которой видно, как огромная толпа людей – плечом к плечу – выстроилась у проходной. В пресс-службе самого компании заявили, что предпринимают все меры для того, чтобы исключить контакт между персоналом, однако на записи четко видно, что никакой дистанции – даже полуметровой – между работниками в очереди нет.

В Башкирии работники предприятия стоят на улице // 6.04.

ИСТОЧНИК KP.RU