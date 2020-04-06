В Башкирии десятки работников предприятия стоят в очереди на улице: из-за коронавируса открыта одна проходная
Десятки работников предприятия «Газпром нефтехим Салават» вынуждены стоять под дождем из-за всего одной открытой проходной. Остальные входы были закрыты, чтобы исключиться угрозу распространения коронавируса. Об этом сообщил сотрудник комплекса в социальных сетях.
«Рабочим приходится стоять в таких очередях, плюс трамваи до туда не ездят, маршрут оставили только главной проходной, соответственно приходится идти пешком приличное расстояние до рабочей проходной», – рассказал мужчина.
К своему посту он прикрепил довольно жуткую запись, на которой видно, как огромная толпа людей – плечом к плечу – выстроилась у проходной. В пресс-службе самого компании заявили, что предпринимают все меры для того, чтобы исключить контакт между персоналом, однако на записи четко видно, что никакой дистанции – даже полуметровой – между работниками в очереди нет.
В Башкирии работники предприятия стоят на улице // 6.04.
ИСТОЧНИК KP.RU