2020-04-06T12:12:33+03:00
Общество

Известны оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии на 6 апреля

Инфицированных за последние четверо суток не выявлено, количество людей с подозрением на COVID-19 увеличилось
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
С подозрением на коронавирус в республике находятся 103 человекаС подозрением на коронавирус в республике находятся 103 человека
Изменить размер текста:

В Башкирии четвертые сутки подряд нет подтверждённого случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время ежедневного брифинга оперативного штаба.

«В республике четыре человека выписаны по выздоровлению. В стационарах остается шесть человек. Состояние пациентов стабильное, ближе к удовлетворительному», – сказал главный медик региона. На данный момент коронавирус подозревают у 103 человек, 12 из которых дети и подростки.

В Башкирии на COVID-19 за все время обследовались 9162 человека.

Напомним, сегодня глава республики Радий Хабиров заявил, что число выявленных зараженных на территории региона может увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии десятки работников предприятия стоят в очереди на улице: из-за коронавируса открыта одна проходная
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Известны оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии на 6 апреля
«Вы желание детей учиться убьете»: Радий Хабиров – о дистанционном образовании в Башкирии
Власти Башкирии расширили список организаций, которые могут работать в режиме полной самоизоляции
Как купить квартиру в Уфе, не выходя из дома?
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Власти Башкирии подготовили сотни мест в больницах на случай эпиденмии коронавируса
Член оперштаба рассказал о минимальной смертности от коронавируса в Башкирии
Радий Хабиров уверил, что зараженные коронавирусом на территории Башкирии еще будут обнаружены
Власти Башкирии разрешили ездить на личном автомобиле во время самоизоляции
«Это издевательство!»: в Башкирии родители раскритиковали организацию дистанционного обучения
Можно ли ездить на дачу в Башкирии во время самоизоляции: ситуацию разъяснил Радий Хабиров
Радий Хабиров рассказал, кого именно будут привлекать к ответственности за нарушение самоизоляции
«Я имел ввиду другое»: Радий Хабиров продлит режим самоизоляции в Башкирии
Глава Башкирии поблагодарил жителей республики за соблюдение режима самоизоляции
В Башкирии четвертый пациент с коронавирусом выздоровел
Радий Хабиров провел онлайн-урок школьникам: что глава республики говорил детям
«Мы не суетимся»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии на федеральном канале
В Уфе на 12-летнюю девочку рухнул кирпичный забор
Банк УРАЛСИБ продлил срок действия карт, действовавших по март 2020 года
На реках Уфы из-за теплой погоды поднимается уровень воды
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
В Башкирии подростка в наушниках на пробежке сбила машина
В городской больнице Нефтекамска сменился главврач
В Башкирии утвердили пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии
В Башкирии талыми водами смыло дорогу