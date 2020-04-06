Известны оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии на 6 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T12:12:33+03:00

С подозрением на коронавирус в республике находятся 103 человека

Инфицированных за последние четверо суток не выявлено, количество людей с подозрением на COVID-19 увеличилось

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В Башкирии четвертые сутки подряд нет подтверждённого случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время ежедневного брифинга оперативного штаба.

«В республике четыре человека выписаны по выздоровлению. В стационарах остается шесть человек. Состояние пациентов стабильное, ближе к удовлетворительному», – сказал главный медик региона. На данный момент коронавирус подозревают у 103 человек, 12 из которых дети и подростки.

В Башкирии на COVID-19 за все время обследовались 9162 человека.

Напомним, сегодня глава республики Радий Хабиров заявил, что число выявленных зараженных на территории региона может увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU