2020-04-06T11:59:03+03:00
Общество

«Вы желание детей учиться убьете»: Радий Хабиров – о дистанционном образовании в Башкирии

В первый же день обучения онлайн школьники столкнулись со сложностями
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров призвал Минобр искать нестандартные решения задачХабиров призвал Минобр искать нестандартные решения задач
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В Башкирии в первый же день дистанционного обучения возникли сложности с работой образовательных сервисов. Об этом во время оперативного совещания в правительстве рассказал министр образования республики Айбулат Хажин. По его словам, тестирования учебных систем прошли минувшей ночью.

«Мы провели с Минцифрой тестирования нагрузки на систему. 150 тысяч детей, почти девять тысяч учителей, 17 муниципалитетов с 00:00 до 01:00 нагружали систему. Мы пришли к выводу, что самый раскрученный портал – российская электронная школа – просто встал. И это только при тестировании. Как говорят специалисты, лег. Сегодня утром аналогичная ситуация повторилась», – сказал Хажин.

В связи с этим Минобр дал учителям указания в таких случаях готовить электронные кейсы – задания, которые можно отправлять по почте или в мессенджерах.

Помимо федеральный образовательных сервисов, сегодня утром «рухнул» и республиканский «АИС-Образование». По словам главы Минобра, это связано с тем, что разово подключились около миллиона человек. Он предложил ограничить доступ на сайт родителям во время непосредственно обучения, чтобы снизить нагрузку на сайт.

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал министерство искать нестандартные решения технических проблем – в противном случае школьники потеряют интерес к учебе.

«Работайте, ищите решения. Это нетривиальная задача. Мы же работаем с вами в чрезвычайных условиях. Я что хочу сказать: если вы еще два-три дня проколупаетесь и ребенок не будет получить нормальную информацию и задания, у него к концу недели отпадет желание учиться, - сказал руководитель республики. - Он совершенно справедливо нам скажет: «Слушайте, дяди и тети, вы сперва сделайте так, чтобы я сидел и не постоянно прерываемый эфир смотрел. Дайте мне задания на бумажке хоть, пусть на электронную почту или в вотсап придет, дайте мне нормальную, недерганную систему». Иначе вы желание детей учиться убьете. Это серьезнейший для нас вызов, для всей команды. Ищите нестандартные варианты».

Напомним, с началом первого дистанционного урока соцсети башкирских властей захлестнули комментарии недовольных родителей. Они возмущались, что их дети не могут учиться из-за постоянно виснущих порталов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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