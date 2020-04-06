Власти Башкирии расширили список организаций, которые могут работать в режиме полной самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T11:22:19+03:00

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В Башкирии в режиме полной самоизоляции ряд предприятий возобновит свою работу. Об этом сообщил Андрей Назаров на оперативном совещании в правительстве республики.

«С учетом региональной специфики мы расширили список работающих предприятий на 974 организации», – сказал чиновник.

В число возобновивших работу вошли поставщики семян, лесопромышленные и строительные предприятия, топливно-энергетический комплекс, техобслуживание, финансово-кредитные организации.

Руководителям компаний нужно будет позаботиться о соблюдении санитарных норм: ввести масочный режим, обеспечить обработку рук работников, контролировать их температуру. Каждый сотрудник должен получить пропуск, заверенный подписью директора и печатью.

Андрей Назаров добавил, что список предприятий, которые смогут работать в период режима самоизоляции, будет корректировать еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU