Как купить квартиру в Уфе, не выходя из дома?

6 Апр 2020 2020-04-06T11:16:09+03:00

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Группа компаний «Первый Трест» полностью перешла на дистанционный формат продажи квартир, машиномест и коммерческих помещений во всех жилых комплексах. сообщает bashinform.ru Застройщик давно и успешно применяет технологию удаленного консультирования и оформления сделок при работе с региональными покупателями.

-Не смотря на режим самоизоляции, мы видим высокую активность по сделкам с недвижимостью в связи с нестабильностью рубля. Большинство людей, которые планировали покупку жилья начинают ускорять выход на сделку, пока цена квадратного метра и ипотечные ставки не пошли вверх. Для того, чтобы защитить наших клиентов и сотрудников мы перевели всех на удалённый режим работы. Наши специалисты в режиме онлайн решают задачи по бронированию, оформлению сделок, выпуску электронной цифровой подписи и подаче на электронную регистрацию в Росреестр. Если раньше эта услуга была востребована преимущественно у покупателей из других регионов, то сегодня ей активно пользуются и жители нашего города. Благодаря режиму онлайн все желающие могут купить квартиру в Уфе, не выходя из своего дома. Но если у вас вдруг возникнут вопросы, которые вы можете решить только при личном присутствии, для вас открыт офис продаж в ЖК «Уфимский Кремль», - рассказала Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Менеджеры ГК «Первый Трест» работают в стандартном режиме и проводят консультации при помощи всех современных средств коммуникации - на сайте компании, по телефону и электронной почте, через мессенджеры. Как и раньше, покупатели могут получить подробную информацию о жилых комплексах, квартирах, паркингах и коммерческих помещениях в наличии, акциях и скидках, а также о лучших ипотечных программах от банков-партнеров ГК “Первый Трест».

-Все документы присылаются онлайн, подписываются клиентом дома с помощью ЭЦП и отправляются по электронной почте в компанию. Далее мы направляем договор в Росреестр на онлайн регистрацию, после чего готовый документ высылается на электронную почту клиента. Весь процесс занимает от трёх дней. – рассказал Дмитрий Артамонов, начальник юридического отдела ООО «Первый Трест Недвижимость».

Через систему онлайн вы можете не только купить квартиру на первичном рынке, но и воспользоваться услугой Trade-in от ГК «Первый Трест».

- Теперь продать старую квартиру и купить новую вы можете, не вставая с любимого дивана! Услуга «Trade-in» от ГК «Первый Трест» осуществляется в режиме онлайн по улучшенной схеме. Мы параллельно совершаем две сделки, продаем ваше жилье, а взамен предлагаем вам новый вариант - квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест. Мы дистанционно: ответим на все ваши вопросы, оценим вашу вторичную недвижимость, заключим с вами договор и будем проводить показы вашей квартиры. Воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно(1)т». Начните новую жизнь уже сегодня, - рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направлений по работе с агентской сетью и Trade-in.

Берегите своё здоровье, оставайтесь дома. Актуальная информация об объектах и ходе строительства также представлена на сайте застройщика https://1trest.ru/. На страницах жилых комплексов размещена не только детальная информация о проектах, но и ведутся онлайн-трансляции с вебкамер, расположенных на строительных площадках.

Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской»(2).

На правах рекламы

1.Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

2.Информация дана на 03.04.2020 г.