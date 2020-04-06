2020-04-06T10:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии подготовили сотни мест в больницах на случай эпиденмии коронавируса

О подготовке больниц к приему пациентов рассказал глава минздрава республики
Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 6 апреля, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава минздрава Максим Забелин рассказал о подготовке больниц к эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в ряде больниц республики уже произошло «перепрофилирование» для приема пациентов. По его словам, только в Сибае в разной степени готовности подготовили 114 коек в госпиталях и 130 коек в изоляторах для потенциальных зараженных.

- В Бирске 87 коек для госпиталей, 60 коек для изолятора. В Белорецке 140 коек для госпиталя, 179 коек для изолятора. В Дуванском районе 103 койки для госпиталя, 30 коек для изолятора. В Нефтекамске 120 коек для госпиталя, 62 койки для изолятора. В Кумертау 175 коек для госпиталя, 150 для изолятора. Октябрьский – 156 коек госпиталь, 115 для изолятора. Стерлитамак – 353 койки для госпиталя, 249 для изолятора. Итого у нас будет развернута 1651 койка для госпитальной базы и 1103 для изоляторов, - заявил Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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