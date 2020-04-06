Член оперштаба рассказал о минимальной смертности от коронавируса в Башкирии

6 Апр 2020 2020-04-06T10:59:41+03:00

Мурзагулов отметил, что глава Башкирии мог бы закрыть предприятия на месяц-два, тогда был бы минимальный порог заболеваемости, но разрушилась бы экономика

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6 апреля член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии Ростислав Мурзагулов опубликовал прогноз властей по распространению COVID-19. Власти республики готовились к худшему сценарию и полагали, что погибших от вируса будет минимум 500.

Мурзагулов отметил, что глава Башкирии мог бы закрыть предприятия на месяц-два, тогда был бы минимальный порог заболеваемости, но разрушилась бы экономика, и Радий Хабиров пошел на риски.

- Изначальные расчеты экспертов по минимальной смертности от коронавируса в Башкирии составляли минимум 500 погибших. И теперь от нас с вами зависит, когда нам дают возможность выйти на работу - будем мы этим злоупотреблять или нет. Будет погибших больше 500 или нет. Учитывайте это, пожалуйста, - написал Мурзагулов в своем Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU