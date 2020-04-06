Член оперштаба рассказал о минимальной смертности от коронавируса в Башкирии
6 апреля член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии Ростислав Мурзагулов опубликовал прогноз властей по распространению COVID-19. Власти республики готовились к худшему сценарию и полагали, что погибших от вируса будет минимум 500.
Мурзагулов отметил, что глава Башкирии мог бы закрыть предприятия на месяц-два, тогда был бы минимальный порог заболеваемости, но разрушилась бы экономика, и Радий Хабиров пошел на риски.
- Изначальные расчеты экспертов по минимальной смертности от коронавируса в Башкирии составляли минимум 500 погибших. И теперь от нас с вами зависит, когда нам дают возможность выйти на работу - будем мы этим злоупотреблять или нет. Будет погибших больше 500 или нет. Учитывайте это, пожалуйста, - написал Мурзагулов в своем Инстаграме.
ИСТОЧНИК KP.RU