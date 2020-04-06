Радий Хабиров уверил, что зараженные коронавирусом на территории Башкирии еще будут обнаружены

6 Апр 2020 2020-04-06T10:52:50+03:00

В республике четвертые сутки нет ни одного подтвержденного случая

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В Башкирии за последние четверо суток не выявлено ни одного человека, зараженного коронавирусом. Тем не менее руководитель региона Радий Хабиров призвал не расслабляться и заявил, что в ближайшее время в республике прибавиться количество подтвержденных больных COVID-19

«У нас на подтверждении находится довольно большое количество тестов. Уверяю вас, мы ждем в ближайшее время положительные результаты», – сказал глава Башкирии на оперативном совещании.

Напомним, всего в республике зафиксировано десять подтвержденных случаев коронавируса. Накануне из больницы был выписал четвертый пациент, переболевший инфекцией. На госпитализации в настоящий момент находятся шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU