Радий Хабиров уверил, что зараженные коронавирусом на территории Башкирии еще будут обнаружены
В Башкирии за последние четверо суток не выявлено ни одного человека, зараженного коронавирусом. Тем не менее руководитель региона Радий Хабиров призвал не расслабляться и заявил, что в ближайшее время в республике прибавиться количество подтвержденных больных COVID-19
«У нас на подтверждении находится довольно большое количество тестов. Уверяю вас, мы ждем в ближайшее время положительные результаты», – сказал глава Башкирии на оперативном совещании.
Напомним, всего в республике зафиксировано десять подтвержденных случаев коронавируса. Накануне из больницы был выписал четвертый пациент, переболевший инфекцией. На госпитализации в настоящий момент находятся шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU