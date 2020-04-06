2020-04-06T10:39:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии разрешили ездить на личном автомобиле во время самоизоляции

Передвигаться на машине может владелец и тот, с кем он находится дома
Эльвина АПАРИНА
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Также можно будет ездить на личном транспорте к родственникам, которым нужны продукты.Также можно будет ездить на личном транспорте к родственникам, которым нужны продукты.
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили, могут ли жители Башкирии во время самоизоляции передвигаться на личном автомобиле. Радий Хабиров заявил, что на машине сможет ездить владелец или тот, с кем он находится на самоизоляции.

- Торговые центры по-прежнему будут закрыты. Вместе с тем мы понимаем, что нахождение в своем автомобиле – это не распространение коронавирусной инфекции. Поэтому мы запускаем портал «Дорога 02», и со среды там граждане смогут зарегистрироваться и получить бумагу, которая даст право перемещаться на машине. Уважительные причины – едете на похороны, на работу, - пояснил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

С пятницы с 16 часов будет также представлена возможность зарегистрироваться для поездки в сад. Также можно будет ездить на личном транспорте к родственникам, которым нужны продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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