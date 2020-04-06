2020-04-06T10:30:52+03:00
Общество

«Это издевательство!»: в Башкирии родители раскритиковали организацию дистанционного обучения

Соцсети республиканских властей захлестнули комментарии от недовольных родителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 6 апреля, как в Башкирии, так и во всей России у школьников стартовало дистанционное обучение. Однако уже в самом начале качество организации этого процесса вызвало вопросы у родителей. По всей видимости, серверы образовательной платформы не выдержали наплыва огромного количества пользователей. Социальные сети администрации республики буквально захлестнули комментарии с недовольством жителей.

«Это издевательство! Мы второй день не можем зайти на эту платформу. У меня двое учеников и ещё маленький ребёнок! Так я вместо того, чтобы смотреть за ним и готовить кушать... я бегаю от компьютера к компьютеру! – написала мама из Ишимбая Анастасия Полянская.

На ее жалобу тут же откликнулся сотрудник рабочей группы по обращениям в социальных сетях. Он попросил предоставить дополнительную информацию для того, чтобы направить ее в школу для последующего решения вопроса. Однако едва ли проблема носит единичный характер. Почти сразу же появились еще с десяток недовольных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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