2020-04-06T10:31:44+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, кого именно будут привлекать к ответственности за нарушение самоизоляции

Он добавил, что республика нацелена в первую очередь на убеждение, а не на наказание
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: оперативное совещаниефото: оперативное совещание
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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве рассказал, кого именно будут привлекать к административной ответственности за нарушение режима полной самоизоляции. По словам руководителя региона, наказывать будут только при «вызывающих случаях, когда нас не слышат».

«Мы продолжим мероприятия вместе с правоохранительными органами и теми структурами, которые я наделил правом привлекать к административной ответственности, поэтому я всех прошу держать режим самоизоляции. Но мы договорились, что мы сильно злоупотреблять этими полномочиями не будем – только вызывающие случаи, когда нас не слышат, мы будем применять административное принуждение. На данный момент 35 протоколов мы всего лишь составили на четырехмиллионную республику, а провели, по данным МВД всего 645 профилактических бесед. Мы будем держать политику убеждения наших людей», – сказал руководитель республики.

Напомним, на прошлой неделе в Уфе за нарушение режима полной самоизоляции на 15 тысяч рублей был оштрафован мужчина – это был первый такой случай в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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