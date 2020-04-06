2020-04-06T10:40:40+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я имел ввиду другое»: Радий Хабиров продлит режим самоизоляции в Башкирии

Жителям республики нужно будет сидеть дома еще как минимум неделю
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров во время оперативного заседания правительства региона рассказал о продлении режима самоизоляции в регионе.

Напомним, что в конце марта в решением руководства Башкирии было принято важное решение - объявили режим полной самоизоляции. Такие меры помогут снизить распространение опасного коронавируса в Башкирии.

В соцсетях Хабиров писал о возможной демократизации ситуации с коронавирусом, но многие его поняли не так. Оказалось, что глава региона имел ввиду предпринимателей.Речи о том, что позволить гражданам праздно гулять по улицам в опасный период не было. Полную самоизоляцию жителям Башкирии придется держать еще как минимум одну неделю.

- В обществе пошли разговоры, да я и сам говорил о «демократизации», но я имел ввиду другое. Мы демократизировать будем экономику. Дадим ход работе предприятий. Две недели — это очень важный срок.

Хабиров подчеркнул, что следующее совещание правительства Башкирии по коронавирусу пройдет в четверг, 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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