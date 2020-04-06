Глава Башкирии поблагодарил жителей республики за соблюдение режима самоизоляции
Сегодня, 6 апреля, во время очередного совещания в башкирском правительстве глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в регионе продлится как минимум еще на неделю. Также он поблагодарил жителей республики за солидарность и социальную ответственность. Он отметил, что по данным из разных источников, жители Уфы - одни из самых дисциплинированных по всей стране.
- Режим самоизоляции мы держим. И в обществе пошли разговоры и по Российской Федерации пошли такие разговоры о демократизации. Но здесь имелось в виду немножко другое. Демократизировать мы будем немножко нашу экономику и дадим ход работе некоторым предприятиям, - подчеркнул Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что две недели самоизоляции - этом минимальный срок для борьбы с коронавирусом.
Напомним, режим самоизоляции действует в Башкирии с 20:00 31 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU