В Башкирии четвертый пациент с коронавирусом выздоровел
Четвертые сутки в Башкирии нет ни одного нового заболевшего коронавирусом, что не может не радовать. Тем временем из больницы с выздоровлением выписали одну из первых заболевших – 50-летнюю жительницу Дюртюлей Фаину. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве 6 апреля.
- У нас теперь осталось только шесть пациентов, четверо выздоровели. Слава Богу, - сказал Хабиров.
Напомним, что неделей ранее из больницы, из той же палаты выписалась ее 35-летняя сестренка. Она чувствует себя хорошо и находится дома с семьей. Напомним, что женщины-сестры заразились COVID-19 во время путешествия по Европе на круизном лайнере.
ИСТОЧНИК KP.RU