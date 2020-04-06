В Башкирии четвертый пациент с коронавирусом выздоровел

6 Апр 2020 2020-04-06T10:14:52+03:00

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Четвертые сутки в Башкирии нет ни одного нового заболевшего коронавирусом, что не может не радовать. Тем временем из больницы с выздоровлением выписали одну из первых заболевших – 50-летнюю жительницу Дюртюлей Фаину. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве 6 апреля.

- У нас теперь осталось только шесть пациентов, четверо выздоровели. Слава Богу, - сказал Хабиров.

Напомним, что неделей ранее из больницы, из той же палаты выписалась ее 35-летняя сестренка. Она чувствует себя хорошо и находится дома с семьей. Напомним, что женщины-сестры заразились COVID-19 во время путешествия по Европе на круизном лайнере.

ИСТОЧНИК KP.RU