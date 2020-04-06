Радий Хабиров провел онлайн-урок школьникам: что глава республики говорил детям

6 Апр 2020 2020-04-06T09:45:44+03:00

Руководитель региона выступил перед тысячами ребят и провел первый после каникул онлайн-урок

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Глава Башкирии Радий Хабиров провел первый онлайн-урок для школьников в рамках дистанционного обучения.

Накануне в соцсетях Хабиров признался, что записал онлайн-урок еще на выходных, а утром 6 апреля по ТВ и в интернете показали копию. На кадрах ролика глава республики находится в своем кабинете в башкирском Белом доме и объясняет сотням тысяч школьников, что сейчас они будут учиться не в кабинетах, а за экранами компьютеров.

- Для нашей страны, республики и человечества — это первый интересный и сложный вызов. Мы проведем уроки дистанционно», - объясняет Радий Хабиров.

Также глава региона отметил, что сейчас есть ряд проблем, связанных с технической частью проведения онлайн-уроков для школьников в Башкирии. Например, в некоторых отдаленных деревнях и селах нет интернета, а в многодетных семьях может не хватить гаджетов для онлайн-обучения. Хабиров пообещал постепенно разобраться с этими нюансами.

Радий Хабиров проводит онлайн-урок для школьников Башкирии .

ИСТОЧНИК KP.RU