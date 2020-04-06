2020-04-06T09:45:44+03:00
Общество

Радий Хабиров провел онлайн-урок школьникам: что глава республики говорил детям

Руководитель региона выступил перед тысячами ребят и провел первый после каникул онлайн-урок
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров провел первый онлайн-урок для школьников в рамках дистанционного обучения.

Накануне в соцсетях Хабиров признался, что записал онлайн-урок еще на выходных, а утром 6 апреля по ТВ и в интернете показали копию. На кадрах ролика глава республики находится в своем кабинете в башкирском Белом доме и объясняет сотням тысяч школьников, что сейчас они будут учиться не в кабинетах, а за экранами компьютеров.

- Для нашей страны, республики и человечества — это первый интересный и сложный вызов. Мы проведем уроки дистанционно», - объясняет Радий Хабиров.

Также глава региона отметил, что сейчас есть ряд проблем, связанных с технической частью проведения онлайн-уроков для школьников в Башкирии. Например, в некоторых отдаленных деревнях и селах нет интернета, а в многодетных семьях может не хватить гаджетов для онлайн-обучения. Хабиров пообещал постепенно разобраться с этими нюансами.

Радий Хабиров проводит онлайн-урок для школьников Башкирии .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Известны оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии на 6 апреля
«Вы желание детей учиться убьете»: Радий Хабиров – о дистанционном образовании в Башкирии
Власти Башкирии расширили список организаций, которые могут работать в режиме полной самоизоляции
Как купить квартиру в Уфе, не выходя из дома?
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Власти Башкирии подготовили сотни мест в больницах на случай эпиденмии коронавируса
Член оперштаба рассказал о минимальной смертности от коронавируса в Башкирии
Радий Хабиров уверил, что зараженные коронавирусом на территории Башкирии еще будут обнаружены
Власти Башкирии разрешили ездить на личном автомобиле во время самоизоляции
«Это издевательство!»: в Башкирии родители раскритиковали организацию дистанционного обучения
Можно ли ездить на дачу в Башкирии во время самоизоляции: ситуацию разъяснил Радий Хабиров
Радий Хабиров рассказал, кого именно будут привлекать к ответственности за нарушение самоизоляции
«Я имел ввиду другое»: Радий Хабиров продлит режим самоизоляции в Башкирии
Глава Башкирии поблагодарил жителей республики за соблюдение режима самоизоляции
В Башкирии четвертый пациент с коронавирусом выздоровел
Радий Хабиров провел онлайн-урок школьникам: что глава республики говорил детям
«Мы не суетимся»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии на федеральном канале
В Уфе на 12-летнюю девочку рухнул кирпичный забор
Банк УРАЛСИБ продлил срок действия карт, действовавших по март 2020 года
На реках Уфы из-за теплой погоды поднимается уровень воды
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
В Башкирии подростка в наушниках на пробежке сбила машина
В городской больнице Нефтекамска сменился главврач
В Башкирии утвердили пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии
В Башкирии талыми водами смыло дорогу