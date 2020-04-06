«Мы не суетимся»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии на федеральном канале

6 Апр 2020 2020-04-06T09:30:07+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров вышел в прямой эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и рассказал, как обстоят дела с коронавирусом на территории республики.

«Самое плохое сейчас – это суетиться, и мы не суетимся. Ситуация по вирусу в нашем понимании в спокойном течении, – отметил Хабиров. – Насчет будущего: вирусы приходят и уходят, а нам приходится думать и о будущем. Если мы сейчас развалим всю экономику, остановим ее, тогда нам будет очень тяжело выбираться. Поэтому довольно большое количество предприятий с нашего разрешения сейчас работает».

Он обозначил четыре наиболее важных пункта в действиях властей региона: самоизоляция, подготовка медицины к наихудшему сценарию, максимально допустимая возможность экономической деятельности для предприятий и оказание помощи тем, кто сейчас находится в нужде. Глава Башкирии отметил, что при четком и организованном выполнении всех четырех направлений республика сможет «вполне спокойно и разумно пройти этот тяжелый путь».

Радий Хабиров отметил, что республика мобилизовала медицину и ни один из медиков не отказался работать с инфицированными коронавирусом. Кроме того, он заявил, что новая инфекционная больница будет построена за 12 недель. Медучреждение на 520 коек начали строить 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU