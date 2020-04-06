В Уфе на 12-летнюю девочку рухнул кирпичный забор

6 Апр 2020 2020-04-06T08:57:08+03:00

Школьницу доставили в больницу с открытыми переломами

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В Ленинском районе башкирской столицы на девочку упал кирпичный забор. О несчастном случае сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что 12-летнюю школьницу госпитализировали со двора ее дома в 17-ю городскую больницу вечером 2 апреля. Медики диагностировали у нее множественные открытые переломы бедренной кости.

Четвероклассница объяснила, что на территории личного хозяйства во дворе дома на нее упал кирпичный забор. Известно, что пострадавшая является ученицей одной из столичных гимназий.

ИСТОЧНИК KP.RU