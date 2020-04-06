2020-04-06T08:57:08+03:00
Происшествия

В Уфе на 12-летнюю девочку рухнул кирпичный забор

Школьницу доставили в больницу с открытыми переломами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочку доставили в детскую больницуДевочку доставили в детскую больницу
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В Ленинском районе башкирской столицы на девочку упал кирпичный забор. О несчастном случае сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что 12-летнюю школьницу госпитализировали со двора ее дома в 17-ю городскую больницу вечером 2 апреля. Медики диагностировали у нее множественные открытые переломы бедренной кости.

Четвероклассница объяснила, что на территории личного хозяйства во дворе дома на нее упал кирпичный забор. Известно, что пострадавшая является ученицей одной из столичных гимназий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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