МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

6 Апр 2020 2020-04-06T07:51:41+03:00

В Башкирии ожидается мокрый снег вперемешку с дождем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение об опасных явлениях на территории республики. По данным аварийного ведомства, сегодня днем, 6 апреля, в восточной половине региона «ожидается сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях».

Ранее Башгидромет сообщал, что в связи с активизацией циклонической деятельности сегодня также выпадет снег с дождем, а на отдельных участках дорог появится гололедица.

Ветер на протяжении дня будет северо-западный, северный, днем местами до сильного. Температура воздуха днем составит +1,+6°.

ИСТОЧНИК KP.RU