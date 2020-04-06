МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
В республике «ожидается сильное отложение мокрого снега»
В Башкирии ожидается мокрый снег вперемешку с дождемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение об опасных явлениях на территории республики. По данным аварийного ведомства, сегодня днем, 6 апреля, в восточной половине региона «ожидается сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях».
Ранее Башгидромет сообщал, что в связи с активизацией циклонической деятельности сегодня также выпадет снег с дождем, а на отдельных участках дорог появится гололедица.
Ветер на протяжении дня будет северо-западный, северный, днем местами до сильного. Температура воздуха днем составит +1,+6°.
ИСТОЧНИК KP.RU