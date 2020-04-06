2020-04-06T07:28:03+03:00
Происшествия

В Башкирии подростка в наушниках на пробежке сбила машина

16-летнего парня увезли в больницу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 5 апреля, в Баймакском районе Башкирии под колеса машины попал пешеход. Наезд произошел ближе к вечеру на дороге между Старым Сибаем и селом Ишмухаметово.

По предварительной информации от Госавтоинспекции республики, 16-летний сибаец совершал ежедневную вечернюю пробежку, несмотря на режим полной самоизоляции. Юноша был в наушниках, когда его сбила попутная "Лада XRAY". За рулем автомобиля находился 57-летний местный житель. Судя по фото, удар был довольно сильным: у машины осталась вмятина на крыле, а лобовое стекло оказалось разбито.

После ДТП молодого человека госпитализировали, его состояние не уточняется.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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