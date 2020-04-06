На реках Уфы из-за теплой погоды поднимается уровень воды

6 Апр 2020 2020-04-06T08:23:59+03:00

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В Башкирии установилась относительно теплая погода и уровень воды в реках сразу пошел вверх. Особенно это заметно на паводкоопасных водоемах, отмечают в госкомитете по ЧС республики.

Сильнее всего поднялась за сутки вода в Уфимке. По данным "Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в районе Шакши ее уровень поднялся на 56 см, а в Красной горке на 55 см.

На втором месте оказалась река Стерля, где вода поднялась за сутки на 43 см. Такие показатели зафиксировали возле села Отрадовка.

Паводок заметен и на реке Белой в Уфе, где за сутки уровень воды вырос на 28 см.

Жителям Башкирии напоминают, что в случае чрезвычайных обстоятельств, нужно звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU