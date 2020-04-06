В Башкирии утвердили пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии

6 Апр 2020 2020-04-06T06:39:09+03:00

Ранее власти уже озвучили эти меры, но тогда они не были оформлены докуметально Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса, а также для реального сектора экономики утвердили в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном портале правовой информации.

В нем представлен список из 13 отраслей экономики, наиболее уязвимых в связи с пандемией. В него вошли туристический бизнес, санатории, рестораны, парикмахерские и салоны красоты, стирка и химчистка, организация развлечений и прочее.

Как сообщалось ранее, региональные власти готовы освободить от уплаты налогов на имущество в 2020 году субъекты МСП; снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) "доходы" до 1%, "доходы-расходы" до 5%; сократить коэффициент при исчислении единого налога на вмененный доход; снизить ставку или полностью отменить земельный налог.

Частным арендодателям, которые дадут отсрочку платежей своим арендаторам, окажут адресную поддержку. Тех, кто арендует муниципальную собственность, предлагается вообще освободить от уплаты аренды на период эпидемии.

Напомним, Радий Хабиров назвал масштаб разработанного пакета преференций "беспрецедентным".

"Объем региональной государственной поддержки составит около 15 млрд рублей", - отметил он ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU