В Башкирии рука ребенка застряла в радиаторе отопления
5 апреля в селе Нуркеево Туймазинского района произошел инцидент – рука маленького ребенка застряла в секции радиатора отопления. Родители не смогли самостоятельно помочь своему чаду и вызвали спасателей.
Как рассказали в госкомитете по ЧС, двухлетний малыш играл возле батареи и случайно засунул руку между ее секциями. Вытащить самостоятельно руку мальчик не смог.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента освободили малыша.
Также в ведомстве напомнили, что на этой неделе они уже выезжали на подобный случай в Михайловку Уфимского района. Здесь ребенок засунул руку в игрушку.
ИСТОЧНИК KP.RU