2020-04-05T19:52:14+03:00
Происшествия

В Башкирии рука ребенка застряла в радиаторе отопления

На помощь к малышу пришлось выезжать спасателям
Эльвина АПАРИНА
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Родители не смогли самостоятельно помочь своему чаду и вызвали спасателей.Родители не смогли самостоятельно помочь своему чаду и вызвали спасателей.
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5 апреля в селе Нуркеево Туймазинского района произошел инцидент – рука маленького ребенка застряла в секции радиатора отопления. Родители не смогли самостоятельно помочь своему чаду и вызвали спасателей.

Как рассказали в госкомитете по ЧС, двухлетний малыш играл возле батареи и случайно засунул руку между ее секциями. Вытащить самостоятельно руку мальчик не смог.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента освободили малыша.

Также в ведомстве напомнили, что на этой неделе они уже выезжали на подобный случай в Михайловку Уфимского района. Здесь ребенок засунул руку в игрушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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