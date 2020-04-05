В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Апрель недолго радовал жителей Башкирии, и на днях погодные условия заметно ухудшатся.
По данным метеорологов, ветер поднимется до 18 м/с. В МЧС по РБ выпустили экстренное штормовое предупреждение. С 20 часов 5 апреля до 20 часов 6 апреля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет идти дождь и снег, ожидается гололед, на отдельных участках автодорог гололедица.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10м/с, местами ожидаются порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, а днем +1, +6. На отдельных участках автодорог прогнозируется и ухудшение видимости в снеге до одного-двух километров.
ИСТОЧНИК KP.RU