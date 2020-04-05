В Уфе из-за аварии 300 домов остались без электричества

5 Апр 2020 2020-04-05T17:05:51+03:00

На место выехала аварийная бригада и взялась за ремонтно-восстановительные работы.

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Сегодня 5 апреля в уфимском микрорайоне Нагаево произошло аварийное отключение электроэнергии.

В 16:20 спасателям поступила информация о том, что повредилась высоковольтная линия, и из-за этого без электроснабжения осталось больше 300 домов частного сектора.

На место выехала аварийная бригада и взялась за ремонтно-восстановительные работы. Поначалу было обещано, что электроснабжение восстановят в 20.00, но специалисты справились быстрее и уже в 18:00 включили электроэнергию. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU