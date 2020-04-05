2020-04-05T16:14:53+03:00
Общество

Радий Хабиров призвал родителей рассказать детям, что «сейчас – время героев»

Он попросил объяснить детям, что сейчас сидеть дома – это геройство
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хабиров отметил, что власти сделают все, чтобы в рамках дистанционной учебы дети получили знания, а мамы и папы должны организовать учебу детей дома.Хабиров отметил, что власти сделают все, чтобы в рамках дистанционной учебы дети получили знания, а мамы и папы должны организовать учебу детей дома.
Изменить размер текста:

Завтра 6 апреля все школьники Башкирии переходят на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса. Первый урок проведет Радий Хабиров, его покажут по телевизору. Свое выступление он анонсировал у себя на странице и призвал родителей помочь своим детям. Если они этого не сделают, все усилия будут абсолютно бессмысленны

- Детям очень сложно. Они впервые оказываются в такой ситуации. И очень важно, чтобы вы, родители, проявили особую заботу, вместе с ребятами сели за домашние парты и тоже начали учиться, помогли своим сыновьям и дочерям, - написал глава Башкирии.

Он отметил, что власти сделают все, чтобы в рамках дистанционной учебы дети получили знания, а мамы и папы должны организовать учебу детей дома. Также он посоветовал обратить внимание, что сейчас – время героев. То время, когда у людей появляются лучшие качества, считает Хабиров.

- Но все-таки, в наше непростое время геройства больше. Объясните это нашим детям. Их геройство сейчас – сидеть дома и учиться, быть более внимательными друг к другу, терпеливее, старательнее. Всем доброго здоровья. Мы прорвемся, и все у нас будет хорошо, - подытожил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров призвал родителей рассказать детям, что «сейчас – время героев»
В Уфе автомобиль с тремя пассажирами съехал в реку
В Роспотребнадзоре рассказали, безопасна ли дезинфекция улиц в Башкирии
Власти Башкирии попросили не перегружать интернет с 10 до 14.30
В Башкирии мужчина избил своего соседа из-за шума в квартире
В Башкирии рассказали, как будут учиться дети на дистанционном обучении, если нет интернета
Минздрав Башкирии огласил данные по ситуации с коронавирусом на 5 апреля
В минздраве прокомментировали историю уфимца, которого «лечат от всего и всем»
Жители башкирского города устроили концерт на балконе в период самоизоляции
В Башкирии ночью молодых супругов задавил ВАЗ
«Еду приносят голыми руками, хожу в общий туалет»: уфимец о госпитализации в больницу с подозрением на COVID-19
Сибайский рынок, на котором торговал продавец с коронавирусом, попал в сложную ситуацию
В Башкирии подростков подловили за взрослым занятием во время режима полной самоизоляции
С начала 2020 года в Башкирии выявили 636 ВИЧ-инфицированных
В Башкирии медсестра убила любовника из ревности