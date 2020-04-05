Радий Хабиров призвал родителей рассказать детям, что «сейчас – время героев»

5 Апр 2020 2020-04-05T16:14:53+03:00

Хабиров отметил, что власти сделают все, чтобы в рамках дистанционной учебы дети получили знания, а мамы и папы должны организовать учебу детей дома.

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Завтра 6 апреля все школьники Башкирии переходят на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса. Первый урок проведет Радий Хабиров, его покажут по телевизору. Свое выступление он анонсировал у себя на странице и призвал родителей помочь своим детям. Если они этого не сделают, все усилия будут абсолютно бессмысленны

- Детям очень сложно. Они впервые оказываются в такой ситуации. И очень важно, чтобы вы, родители, проявили особую заботу, вместе с ребятами сели за домашние парты и тоже начали учиться, помогли своим сыновьям и дочерям, - написал глава Башкирии.

Он отметил, что власти сделают все, чтобы в рамках дистанционной учебы дети получили знания, а мамы и папы должны организовать учебу детей дома. Также он посоветовал обратить внимание, что сейчас – время героев. То время, когда у людей появляются лучшие качества, считает Хабиров.

- Но все-таки, в наше непростое время геройства больше. Объясните это нашим детям. Их геройство сейчас – сидеть дома и учиться, быть более внимательными друг к другу, терпеливее, старательнее. Всем доброго здоровья. Мы прорвемся, и все у нас будет хорошо, - подытожил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU