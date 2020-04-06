В Башкирии талыми водами смыло дорогу
Инцидент произошел в Куюргазинском районе
Для ликвидации последствий происшествия задействовали специальную технику и устранили перелив.
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Вчера 4 апреля в Куюргазинском районе вблизи села Якшимбетово произошел инцидент – талыми водами смыло проезжую часть. На место выехали силы и средства МЧС России.
Как пояснили в ведомстве, из-за нагромождения снега и льда поднялся уровень талых вод с поля. Из-за этого произошел перелив через грунтовую дорогу, высота перелива составила пять сантиметров. Угрозы населенным пунктам, к счастью, не было, их не затопило. Для ликвидации последствий происшествия задействовали специальную технику и устранили перелив.
ИСТОЧНИК KP.RU