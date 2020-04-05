2020-04-05T14:33:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, безопасна ли дезинфекция улиц в Башкирии

Представитель ведомства уверяет, что люди и растения не страдают
Эльвина АПАРИНА
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Максим Забелин напомнил, что вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а дезинфекция – лишь профилактика.Максим Забелин напомнил, что вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а дезинфекция – лишь профилактика.
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На брифинге в минздраве 5 апреля обсудили, насколько безопасна дезинфекция улиц и поверхностей в Башкирии. Представитель Роспотребнадзора прокомментировал, что нет ничего опасного в веществе, которым моют улицы, и обрабатывают поверхности. Также дезинфицирующее вещество не вредит растениям и деревьям, потому что оно на них не попадает.

- На 100% уверен, что все средства для человека и природы безопасны, - сказал Венер Изикаев. – Тем более работа направлена в основном на дезинфекцию внутри салона автобуса, внутри помещения, то есть поручни в автобусах, остановки. Это никому не вредит.

Максим Забелин напомнил, что вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а дезинфекция – лишь профилактика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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