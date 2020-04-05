В Роспотребнадзоре рассказали, безопасна ли дезинфекция улиц в Башкирии
На брифинге в минздраве 5 апреля обсудили, насколько безопасна дезинфекция улиц и поверхностей в Башкирии. Представитель Роспотребнадзора прокомментировал, что нет ничего опасного в веществе, которым моют улицы, и обрабатывают поверхности. Также дезинфицирующее вещество не вредит растениям и деревьям, потому что оно на них не попадает.
- На 100% уверен, что все средства для человека и природы безопасны, - сказал Венер Изикаев. – Тем более работа направлена в основном на дезинфекцию внутри салона автобуса, внутри помещения, то есть поручни в автобусах, остановки. Это никому не вредит.
Максим Забелин напомнил, что вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а дезинфекция – лишь профилактика.
ИСТОЧНИК KP.RU