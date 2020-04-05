В Уфе автомобиль с тремя пассажирами съехал в реку

5 Апр 2020 2020-04-05T15:27:01+03:00

Что стало причиной ДТП пока неизвестно.

На помощь к ним пришли спасатели

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Около 11 часов утра 5 апреля в Уфе автомобиль с тремя пассажирами съехал с дороги в реку Шугуровку. На помощь к людям выехали спасатели.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты, по прибытии сотрудники эвакуировали всех находившихся в салоне иномарки людей. 64-летний водитель, его 64-летняя и 44-летняя пассажирки, к счастью, не пострадали.

Что стало причиной ДТП пока неизвестно. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Силами спасателей и пожарных автомобиль отбуксировали на берег, он получил механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU