В Башкирии мужчина избил своего соседа из-за шума в квартире

5 Апр 2020 2020-04-05T13:08:12+03:00

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Неприятный инцидент произошел между соседями в селе Янгантау Салаватского района. Местный житель избил соседа за то, что тот вечером шумел в своей квартире.

Об этом сообщает местное издание «На земле Салавата».

Мужчина находился у себя дома и, вероятно, собирался спать, но это сделать ему не удавалось, потому что шумел сосед. Несмотря на то, что все происходило до 23 часов, разхъяренный мужчина зашел «в гости» к своему соседу, чтобы разобраться. Сначала он высказал свое недовольство, а затем полез с кулаками и избил его.

В результате хозяин квартиры получил черепно-мозговую травму. В обстоятельствах дела сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU