В Башкирии мужчина избил своего соседа из-за шума в квартире
Неприятный инцидент произошел между соседями в селе Янгантау Салаватского района. Местный житель избил соседа за то, что тот вечером шумел в своей квартире.
Об этом сообщает местное издание «На земле Салавата».
Мужчина находился у себя дома и, вероятно, собирался спать, но это сделать ему не удавалось, потому что шумел сосед. Несмотря на то, что все происходило до 23 часов, разхъяренный мужчина зашел «в гости» к своему соседу, чтобы разобраться. Сначала он высказал свое недовольство, а затем полез с кулаками и избил его.
В результате хозяин квартиры получил черепно-мозговую травму. В обстоятельствах дела сейчас разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU