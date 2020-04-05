2020-04-05T13:39:17+03:00
Общество

Власти Башкирии попросили не перегружать интернет с 10 до 14.30

В это время ученики будут получать знания дистанционно
Эльвина АПАРИНА
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Дети начнут учиться в 10.00Дети начнут учиться в 10.00
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На брифинге в минздраве Башкирии обсудили начало дистанционного обучения учеников. Напомним, что дети удаленно начнут учиться уже завтра в 10 утра.

В связи с этим участники брифинга попросили жителей Башкирии не перегружать сеть интернет.

- Завтра, с 10.0 до 14.30 часов, просьба всех жителей Башкирии минимизировать нагрузку на трафик, на интернет. Мы с вами можем обойтись в это время без фильмов, без мультфильмов. Давайте дадим возможность нашим детям учиться, - сказала Елена Прочаковская начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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