2020-04-05T12:34:57+03:00
Общество

В Башкирии рассказали, как будут учиться дети на дистанционном обучении, если нет интернета

Об этом сообщил глава минобразования Айбулат Хажин
Эльвина АПАРИНА
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Треть детей уже протестировали платформу, на которой они будут работать с учителями.Треть детей уже протестировали платформу, на которой они будут работать с учителями.
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6 апреля все школьники Башкирии переходят на дистанционное обучение. Треть детей уже протестировали платформу, на которой они будут работать с учителями.

На брифинге в минздраве рассказали, что делать ученикам, у которых нет интернета или компьютеров. Для них предусмотрено два варианта, сообщил глава минобразования Айбулат Хажин.

Если у ребенка есть телефон или планшет, то в таких случаях ученик получит задания и необходимые материалы через мессенджеры или электронную почту.

Если нет ни компьютера, ни телефона, ни интернета, это не значит, что ученик пропустит урок или не выполнит задание. В этом случае назначается дежурный учитель, который будет разносить задания в бумажном формате три раза в неделю. Ребенок выполняет «домашку» и передает ее.

Телефон горячей линии Министерства образования Башкирии: 8(347)292-11-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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