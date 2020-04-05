Минздрав Башкирии огласил данные на 5 апреля по ситуации с коронавирусом в республике
Третьи сутки в Башкирии количество заразившихся коронавирусной инфекцией остается неизменным. По состоянию на 5 апреля на брифинге в минздраве сообщили, что инфицированных по-прежнему зарегистрировано 10, трое из них, как сообщалось нами ранее, выздоровели. Состояние семи пациентов стабильное, удовлетворительное.
Жителей Башкирии с подозрением на наличие вируса в организме стало больше - их 89, среди них 12 несовершеннолетних. Проводится диагностика.
Как сообщила заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева, за все время в регионе исследовали материалы 8475 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU