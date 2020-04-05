2020-04-05T12:03:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Башкирии огласил данные на 5 апреля по ситуации с коронавирусом в республике

Количество заболевших остается неизменным
Эльвина АПАРИНА
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Жителей Башкирии с подозрением на наличие вируса в организме тоже становится меньшеЖителей Башкирии с подозрением на наличие вируса в организме тоже становится меньшеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Третьи сутки в Башкирии количество заразившихся коронавирусной инфекцией остается неизменным. По состоянию на 5 апреля на брифинге в минздраве сообщили, что инфицированных по-прежнему зарегистрировано 10, трое из них, как сообщалось нами ранее, выздоровели. Состояние семи пациентов стабильное, удовлетворительное.

Жителей Башкирии с подозрением на наличие вируса в организме стало больше - их 89, среди них 12 несовершеннолетних. Проводится диагностика.

Как сообщила заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева, за все время в регионе исследовали материалы 8475 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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