2020-04-05T11:44:34+03:00
Общество

В минздраве прокомментировали историю уфимца, которого «лечат от всего и всем»

Константин Лукманов пожаловался на некомпетентность врачей
Эльвина АПАРИНА
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Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова сообщила, что Константин действительно болеет, но диагноз новая коронавирусная инфекция у него не подтвердился.Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова сообщила, что Константин действительно болеет, но диагноз новая коронавирусная инфекция у него не подтвердился.
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Минздрав Башкирии прокомментировал историю уфимца Константина Лукманова, которая появилась на страницах многих СМИ. Как ранее писала «КПУфа», пациент рассказал, что находится в инфекционной больнице города с подозрением на коронавируса, и его «лечат от всего и всем». Также он отметил, что ходит в общий туалет, а еду ему и вовсе медперсонал подает голыми руками.

Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова сообщила, что Константин действительно болеет, но диагноз новая коронавирусная инфекция у него не подтвердился.

- Анализы, взятые в поликлинике и в ИКБ № 4 города Уфы, отрицательные. Сегодня сделаем КТ легких. По результатам доктора определятся с тактикой, - сказала Кононова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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