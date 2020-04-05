В Башкирии ночью молодых супругов задавил ВАЗ

5 Апр 2020 2020-04-05T10:33:19+03:00

Виновнику аварии скрыться далеко не удалось, его установили и задержали в течение нескольких часов.

К счастью, люди выжили и сейчас находятся в больнице

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Минувшей ночью 5 апреля в Чекмагушевском районе Башкирии произошла авария с участием сразу трех пешеходов.

Как рассказали в ГИБДД, в селе Чекмагуш на улице Пушкина водитель за рулем ВАЗ-2115 сбил трех пешеходов, которые стояли на обочине. Наехав на людей, автомобилист поспешил скрыться с места аварии.

В ДТП пострадали 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга, их госпитализировали. Известно, что они гостили у друзей, после хозяйка дома вышла проводить их, в это время и произошел наезд.

Виновнику аварии скрыться далеко не удалось, его установили и задержали в течение нескольких часов. Им оказался 35-летний местный житель, лишеный водительских прав за пьяную езду. Когда к нему нагрянули полицейские, он распивал алкогольные напитки. Начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU