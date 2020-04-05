«Еду приносят голыми руками, хожу в общий туалет»: уфимец о госпитализации в больницу с подозрением на COVID-19

5 Апр 2020 2020-04-05T10:03:43+03:00

В больнице начали лечение «от всего, всем, чем можно», сделали рентген, взяли анализы на коронавирус, результатов все еще нет, как и диагноза.

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Уфимец Константин Лукманов попал в инфекционную больницу города с подозрением на коронавирус. На своей странице в «Фейсбуке» он рассказал, как его лечат от всего, что можно, без анализов, как врач попросила молиться. Уфимец попросил обратить на данный случай внимание министра здравоохранения Максима Забелина.

У мужчины все началось с прошлой пятницы 27 марта. У него заболело горло, поднялась температура. На второй день вызвал врача, которого предупредил, что 18 марта встречался с человеком из Москвы.

- В итоге пришла врач, никакого защитного костюма не было, обычная маска. Также не было пульсоксиметра и градусника (сказала, им не выдают). Рекомендовала молиться! Рекомендаций никаких - при температуре таблетки, - пишет пациент.

В понедельник нагрянул другой врач и ушел, назначив антибиотики. Затем медработник, который взял мазок. На шестой день болезни, в среду, сил уже не оставалось. Константин вызвал скорую, но его оставили дома.

- Сделали уколы. Врач была в обычном костюме, в обычной маске. Ночью летал: кружилась голова, бросало то в жар, то в холод, но к утру стало немного легче. Когда действие медикаментов прошло, температура вновь повысилась до 39,5 снова вызвал неотложку, настаивал на госпитализации, так как сил уже терпеть было мало. Приехала скорая – все-таки увезли в инфекционную больницу, - продолжает Константин.

В больнице начали лечение «от всего, всем, чем можно», сделали рентген, взяли анализы на коронавирус, результатов все еще нет, как и диагноза. Уфимец пишет, что его упорно колят и поят, только неясно от чего.

- Про состояние больницы я вообще молчу - у меня подозревают коронавирус, а туалет общий! Если я не болею, а болеет кто-то другой? Или наоборот? Врач приходит в маске, следом за ним заходит уборщица открывает настежь дверь в маске на рту! В обычном халате. Еду приносят без перчаток голыми руками. Теперь страшно есть, - говорит Константин.

Уфимец уверен, что медики абсолютно не готовы к встрече с коронавирусом, и сами заболеют первыми.

- Больница, хоть и делает вид что принимает меры - по факту так же не защищена и не готова, - подытожил Константин.

ИСТОЧНИК KP.RU