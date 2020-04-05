2020-04-05T08:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Сибайский рынок, на котором торговал продавец с коронавирусом, попал в сложную ситуацию

Владелец торговых рядов несет большие убытки
Эльвина АПАРИНА
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Тюрин пообещал, что в скором времени все образуется, и пожелал сибайцам терпения.Тюрин пообещал, что в скором времени все образуется, и пожелал сибайцам терпения.
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Владелец рынка в Сибае, на котором выявили продавца с коронавирусной инфекцией из соседнего региона, рассказал, что сейчас переживает его бизнес, ведь рынок закрыт уже вторую неделю.

- Такого не случалось никогда, даже в трудные 90-е. Еще недавно мы шутили: даже если все вокруг рухнет, то базар будет работать. Оказалось, что нет, мы со всеми вместе попали в эту сложную ситуацию. Да еще этот нелепый случай вдобавок ко всему. Слава Богу, вроде все обошлось (не сглазить!), - написал директор рынка Виктор Тюрин.

Предприниматель сказал, что сотрудники рынка приняли все меры по снижению возможных последствий, провели самую тщательную профессиональную обработку помещений, ответственно провели две недели в карантине. С его слов, дело сейчас несет огромные убытки, а люди не имеют возможности покупать любимые продукты.

Тюрин пообещал, что в скором времени все образуется, и пожелал сибайцам терпения.

Напомним, что 27 марта в данный рынок приехали продавцы из Челябинской области торговали мясом сразу после возвращения из-за рубежа. У одного из них позднее нашли коронавирусную инфекцию. Власти Башкирии даже прогнозировали вспышку инфекции в Сибае, но благо все обошлось. 3 апреля стало известно, что у шестимесячного внука продавца мясом нашли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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