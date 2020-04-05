В Башкирии подростков подловили за взрослым занятием во время режима полной самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T08:53:02+03:00

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Накануне в башкирском городе Стерлитамак подростков застали за взрослым занятием. Двое парней и одна девушка распивали алкоголь и баловались сигаретами на детской площадке одного из дворов. Фотографии появились в одном из пабликов социальной сети.

- Чьи дети пьют пиво и курят сигареты на детской площадке? – подписал автор фото с надеждой, что кто-нибудь узнает своих детей и примет меры.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддержали автора, другие же посоветовали мужчине следить за своими детьми, а не фотографировать исподтишка других.

Напомним, что на территории Башкирии в эти дни действует режим полной самоизоляции. Запрещено без крайней необходимости выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU