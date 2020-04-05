С начала 2020 года в Башкирии выявили 636 ВИЧ-инфицированных

5 Апр 2020 2020-04-05T07:55:49+03:00

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В Башкирии с начала 2020 года выявлено 636 ВИЧ-инфицированных. Среди них 373 – мужчины, 263 – женщины. По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 36 из них нашли на прошлой неделе – с 23 по 27 марта.

12 зараженных обнаружены в Уфе. Остальные в Кумертау, Стерлитамаке, Зианчуринском, Баймакском и Салаватском районах, в Октябрьском, Сибае, в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Благовещенском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Кармаскалинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Стерлитамакском, Стерлибашевском и Татышлинском районах.

В утробе матерей заразились 108 детей, родилось от ВИЧ-инфицированных 86.

ИСТОЧНИК KP.RU