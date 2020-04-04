В Башкирии медсестра убила любовника из ревности
В башкирском городе Бирске 48-летняя местная жительница зарезала любовника. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
По данным собеседника, убийство произошло в квартире, где пара сожительствовала, утром 1 апреля. Изрядно подвыпив, они начали ссориться на почве ревности. Женщина не выдержала, схватила нож и одним ударом в область сердца убила 42-летнего возлюбленного.
Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел МВД. Там она дала признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Женщину было решено оставить под стражей. Известно, что она работала медсестрой в центральной городской больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU