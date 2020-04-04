В Башкирии медсестра убила любовника из ревности

4 Апр 2020 2020-04-04T20:51:44+03:00

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В башкирском городе Бирске 48-летняя местная жительница зарезала любовника. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, убийство произошло в квартире, где пара сожительствовала, утром 1 апреля. Изрядно подвыпив, они начали ссориться на почве ревности. Женщина не выдержала, схватила нож и одним ударом в область сердца убила 42-летнего возлюбленного.

Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел МВД. Там она дала признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Женщину было решено оставить под стражей. Известно, что она работала медсестрой в центральной городской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU