2020-04-04T20:51:44+03:00
Происшествия

В Башкирии медсестра убила любовника из ревности

Убийство произошло в городе Бирске
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следственный комитет возбудил уголовное делоСледственный комитет возбудил уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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В башкирском городе Бирске 48-летняя местная жительница зарезала любовника. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, убийство произошло в квартире, где пара сожительствовала, утром 1 апреля. Изрядно подвыпив, они начали ссориться на почве ревности. Женщина не выдержала, схватила нож и одним ударом в область сердца убила 42-летнего возлюбленного.

Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел МВД. Там она дала признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Женщину было решено оставить под стражей. Известно, что она работала медсестрой в центральной городской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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