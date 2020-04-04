В центре Уфы прохожие обнаружили огнемет, на месте работали взрывотехники ОМОНа

4 Апр 2020 2020-04-04T19:11:27+03:00

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На улице Пархоменко в Уфе был обнаружен огнемет. На место выезжали взрывотехники ОМОНа, сообщает пресс-службе республиканской Росгвардии.

Сообщение об обнаружении «подозрительного предмета» поступило в Управление правоохранительного ведомства сегодня вечером, 4 апреля. Прибывшие по адресу специалисты инженерно-технологического отделения ОМОН установили, что этим предметом является корпус от малогабаритного огнемета. Согласно заключению взрывотехников, он не представляет опасности. Составная часть оружия была передана полицейским для последующих следственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU