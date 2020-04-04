«Психоз растет»: уфимец не смог порадовать жену на самоизоляции из-за страха доставщика цветов перед наличностью

4 Апр 2020 2020-04-04T18:18:37+03:00

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В Уфе сервисы доставки начинают отказываться от наличных платежей из-за страха заразиться коронавирусом. В редакцию «КП-Уфа» обратился возмущенный горожанин Роман П. Он рассказал, что хотел порадовать супругу цветами, однако когда он сообщил доставщику, что собирается платить наличностью, то получил категорический отказ в предоставлении услуги: «К сожалению, в стране пандемия [коронавируса] и наличные деньги это как раз то, что может явиться переносчиком инфекции», – отрезал представитель доставки.

Отказ доставщика

«Психоз растёт. Доставка цветов перестала брать наличку так как наличные деньги, по их мнению, переносчик вируса, – негодует Роман П. – Очень хотел порадовать жену, но такое отношение меня возмущает – карты не у всех есть. В итоге позвонил в другую доставку: быстро привезли и взяли наличку».

Справедливости ради все-таки отметим, что на днях Роскачество рекомендовало по возможности воздержаться от использования денег при оплате товаров и услуг. Банкноты действительно могут быть переносчиками COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU