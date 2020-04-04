Ночью в Башкирии загорелось здание автосалона и сервиса
Минувшей ночью, 4 апреля, в городе Октябрьском загорелся автосалон. Тревожный вызов о пожаре в здании на улице Северной поступил на пульт диспетчера МЧС в 00:15.
По прибытии на место происшествия личный состав пожарно-спасательной части эвакуировал из салона восемь новых автомобилей. Сотрудники аварийной службы потушили пожар. Обошлось без погибших и пострадавших.
фото: МЧС РБ
Последствия от огня – частично поврежденная крыша здания, перекрытия между этажами и два легковых автомобиля. Причины происшествия устанавливает дознаватель МЧС России.
В Башкирии загорелся автосалон // 4.04.
ИСТОЧНИК KP.RU