Ночью в Башкирии загорелось здание автосалона и сервиса

4 Апр 2020 2020-04-04T17:42:13+03:00

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Минувшей ночью, 4 апреля, в городе Октябрьском загорелся автосалон. Тревожный вызов о пожаре в здании на улице Северной поступил на пульт диспетчера МЧС в 00:15.

По прибытии на место происшествия личный состав пожарно-спасательной части эвакуировал из салона восемь новых автомобилей. Сотрудники аварийной службы потушили пожар. Обошлось без погибших и пострадавших.

фото: МЧС РБ

Последствия от огня – частично поврежденная крыша здания, перекрытия между этажами и два легковых автомобиля. Причины происшествия устанавливает дознаватель МЧС России.

В Башкирии загорелся автосалон // 4.04.

ИСТОЧНИК KP.RU