2020-04-04T16:55:22+03:00
Происшествия

В Уфе 19-летний водитель проехал на «красный», врезался в легковушку и сбил молодую девушку

Пострадавшая переходила дорогу по «зебре»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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В северной части Уфы 19-летний водитель врезался в легковушку и сбил девушку, переходившую дорогу по «зебре». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 3 апреля, около пяти часов вечера. Молодой парень за рулем Toyota Echo во время движения по улице Александра Невского проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «пятнадцатую». После столкновения иномарка снесла 25-летнюю уфимку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую девушку доставили с различными травмами в больницу.

Всего за минувшие сутки в башкирской столице зафиксировано 38 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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