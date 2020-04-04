В Уфе 19-летний водитель проехал на «красный», врезался в легковушку и сбил молодую девушку

4 Апр 2020 2020-04-04T16:55:22+03:00

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В северной части Уфы 19-летний водитель врезался в легковушку и сбил девушку, переходившую дорогу по «зебре». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 3 апреля, около пяти часов вечера. Молодой парень за рулем Toyota Echo во время движения по улице Александра Невского проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «пятнадцатую». После столкновения иномарка снесла 25-летнюю уфимку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую девушку доставили с различными травмами в больницу.

Всего за минувшие сутки в башкирской столице зафиксировано 38 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU