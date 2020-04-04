2020-04-04T16:10:23+03:00
Общество

Небольшой дождь и снег: прогноз погоды в Башкирии на 5 апреля

Синоптики рассказали, чего ждать от завтрашнего дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В Башкирии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снегаВ Башкирии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снегаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на завтра, 5 апреля.

Местами по республике ожидается небольшой дождь, в темное время суток со снегом. Грядущей ночью в регионе похолодает до -2, +3°. Днем столбик термометра заметно поднимется: +8, +13°. Ветер будет умеренным западного и юго-западного направления.

Метеорологи отметили, что уже с понедельника, 6 апреля, Башкирию начнут накрывать сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. К середине недели появится метель и усилится ветер – до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе 19-летний водитель проехал на «красный», врезался в легковушку и сбил молодую девушку
Небольшой дождь и снег: прогноз погоды в Башкирии на 5 апреля
Известен результат анализа вахтовика из Башкирии, которого сняли с поезда с подозрением на коронавирус
Минздрав Башкирии огласил данные по ситуации с коронавирусом в республике
Радий Хабиров наделил полномочиями чиновников 15 министерств и ведомств штрафовать за допущение ЧС
Число зараженных коронавирусом в Башкирии на 4 апреля 2020 года: обновилась суточная информация
«Заходят только в защитных скафандрах»: житель Башкирии с подозрением на коронавирус о жизни в больнице
В Минздраве Башкирии рассказали, как медики работают с зараженными коронавирусом
Стало известно, какой урок школьникам Башкирии проведет Радий Хабиров в первый день дистанционки
Власти Белорецкого района установили кордоны с полицией еще на двух въездах
Уфимец выиграл в лотерею почти 2 млн рублей
В Башкирии адвокат пытался обмануть Следственный комитет на 145 тысяч рублей
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину, пока она снимала деньги с банкомата
Поиски пропавшей год назад жительницы Башкирии закончились трагедией
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу