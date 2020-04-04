Небольшой дождь и снег: прогноз погоды в Башкирии на 5 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T16:10:23+03:00

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Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на завтра, 5 апреля.

Местами по республике ожидается небольшой дождь, в темное время суток со снегом. Грядущей ночью в регионе похолодает до -2, +3°. Днем столбик термометра заметно поднимется: +8, +13°. Ветер будет умеренным западного и юго-западного направления.

Метеорологи отметили, что уже с понедельника, 6 апреля, Башкирию начнут накрывать сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. К середине недели появится метель и усилится ветер – до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU