2020-04-04T15:14:40+03:00
Общество

Известен результат анализа вахтовика из Башкирии, которого сняли с поезда с подозрением на коронавирус

Мужчина контактировал с инфицированным
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Результат анализа на коронавирус у вахтовика, которого сняли с поезда в тяжелом состоянии, оказался отрицательным. Об этом сообщил врио главы Белорецкого района Андрей Иванюта.

«У мужчины, который в тяжёлом состоянии был снят с поезда в Инзере, результат анализа на коронавирус –отрицательный! Результат пришёл из Уфы сегодня утром», – поделился новостью в соцсетях Иванюта.

Он добавил, что пациент пока что находится в Белорецкой инфекционной больнице и его состояние оценивается как среднее. Руководитель района пожелал вахтовику «скорейшего выздоровления».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 апреля, в поезде, следовавшем по маршруту «Москва Казанская - Белорецк». Один из пассажиров – 26-летний белоречанин Дмитрий – пожаловалась на недомогание и слабость. Мужчина рассказал, что недавно общался с зараженным COVID-19. После этого его тут же на скорой доставили в городскую больницу Белорецка. Вагон в срочном порядке продезинфицировали, а все, с кем так или иначе контактировал вахтовик, были выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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