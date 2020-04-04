2020-04-04T15:12:13+03:00
Общество

Минздрав Башкирии огласил данные по ситуации с коронавирусом в республике

За все время медики провели уже 7,5 тысячи исследований
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У более чем восьмисот исследованных были признаки ОРВИУ более чем восьмисот исследованных были признаки ОРВИ
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Сегодня, 4 апреля, Минздрав Башкирии огласил последние данные по ситуации с коронавирусом в республике. За все время в регионе зафиксировано 10 случаев заражения (за минувшие сутки нет ни одного). Трое человек уже выписаны.

Семь жителей республики остаются в госпиталях на лечение. Их состояние, по словам замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, оценивается как «удовлетворительное». В стационарах с подозрением на COVID-19 находятся 85 человек (12 детей). Буквально вчера, 3 апреля, их было 102.

В общей сложности с января месяца республиканские медики обследовали 7595 человек. У более восьмисот из них были признаки ОРВИ, 1215 контактировали с заболевшими и у порядка восьмисот диагностирована пневмония. Накануне Башкирия получила недельный запас тест-систем – на восемь тысяч исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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