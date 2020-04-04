Радий Хабиров наделил полномочиями чиновников 15 министерств и ведомств штрафовать за допущение ЧС

4 Апр 2020 2020-04-04T14:10:03+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров наделил чиновников 15 министерств и ведомств полномочиями штрафовать за допущение ЧС. Соответствующий указ был опубликован накануне на портале правовой информации РБ.

Санкции статьи 20.6 КоАП («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»), которая фигурирует в указе, распространяются на должностные лица, руководителей компаний, предприятий и властные структуры. Штрафы для должностных – 10-20 тысяч рублей, юрлиц – 100-200 тысяч рублей.

Составлять протоколы об административном правонарушении, согласно утвержденному перечню, в Башкирии могут следующие республиканские ведомства: Минздрав, Минземимущества, Минспорт, Минэкологии, Минсельхоз, Минтруд, а также Госкомюстиции, Госжилнадзор, Госстрой Госкомторговли, Гостранс, Госкомитет по ЧС, Гостехнадзор и Управление ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU