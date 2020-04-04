Число зараженных коронавирусом в Башкирии на 4 апреля 2020 года: обновилась суточная информация
Число зараженных коронавирусом в Башкирии на 4 апреля 2020 года не увеличилось. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова на ежедневном брифинге. Она отметила, что ситуация в регионе пока «спокойная».
За все время в республике было зафиксировано только 10 зараженных, троих из них – 13-летнюю девочку, 51-летнего мужчину и 35-летнюю женщину – уже выписали. На 4 апреля 2020 года в стационарах с подозрением на COVID-19 находятся 85 жителей Башкирии, среди которых 12 детей. За сутки их число уменьшилось на 27 человек.
Тем временем в других регионах России за сутки обнаружено 582 новых зараженных.
ИСТОЧНИК KP.RU