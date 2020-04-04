2020-04-04T13:48:14+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Башкирии на 4 апреля 2020 года: обновилась суточная информация

В России зарегистрировано 582 случая, число зараженных коронавирусом в Башкирии на 4 апреля 2020 года не увеличилось
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии за сутки не выявлено ни одного зараженногоВ Башкирии за сутки не выявлено ни одного зараженного
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Число зараженных коронавирусом в Башкирии на 4 апреля 2020 года не увеличилось. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова на ежедневном брифинге. Она отметила, что ситуация в регионе пока «спокойная».

За все время в республике было зафиксировано только 10 зараженных, троих из них – 13-летнюю девочку, 51-летнего мужчину и 35-летнюю женщину – уже выписали. На 4 апреля 2020 года в стационарах с подозрением на COVID-19 находятся 85 жителей Башкирии, среди которых 12 детей. За сутки их число уменьшилось на 27 человек.

Тем временем в других регионах России за сутки обнаружено 582 новых зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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