В Минздраве Башкирии рассказали, как медики работают с зараженными коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T12:36:53+03:00

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На сегодняшнем брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в Башкирии заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова рассказал, как живут врачи, лечащие зараженных COVID-19. Она сообщила, что медикам приходится буквально жить в «инфекционке», поскольку с момента поступления пациентов у них автоматически наступает самоизоляция в течение 14 дней.

«Они остаются либо в больнице, либо в специально приспособленном общежитии. Это те же больничные палаты, просто в других корпусах или зданиях. Смена пока у нас длится четыре часа один раз в сутки. То есть два дня между сменами и перерывы – это тоже не дома, а в условиях импровизированного общежития, в которых находятся наши медицинские работники», – сказала Кононова.

Напомним, в Башкирии подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом, последние два случая были зафиксированы 2 апреля. Трех пациентов уже вылечили и выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU